В Украине введен карантин в связи с вирусом COVID-19, который признал ВОЗ пандемией. Кабинетом Министров Украины решено ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. А во всех учебных заведениях действует карантин. Звезды телеканала СТБ заявили, что ответственно отнесутся к превентивным мерам со стороны государства, а также намеренно останутся дома, чтобы уберечь себя и родных. Подробнее о флешмобе #залишайсявдома — в материале.

Вирусологи и иммунологи стараются объективно освещать состояние уже заболевших коронавирусом, а также обезопасить тех, кто особенно в зоне риска. Уже известны превентивные меры, к которым обязательно относятся мытье рук, ограничение контакта с людьми на расстоянии менее метра, а также пребывание в многолюдных местах.

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Звезды СТБ также ответственно отнеслись к карантину и правилам личной безопасности. Главное в таких случаях — четко соблюдать правила, которые устанавливаются как врачами-вирусологами, так и политикой МОЗ. Но главное не паниковать, ведь единственной возможностью себя обезопасить являются несколько простых действий:

Вместо паники — часто моем руки с мылом и используем антисептики. Вирусологи советуют намыливать руки не менее двух раз за одно мытье.

Вместо хаотичного опустошения магазинов — сознательный подход к закупкам. Делаем акцент на здоровой пище, обогащаем организм витаминами и чистой водой.

Пейте больше воды. Вирус может попасть на слизистые, в рот и горло, откуда его можно смыть простой водой в желудок. Там действие вируса невозможно. Поэтому не давайте вирусу возможности попасть в легкие!

Вместо поздних развлечений в многолюдных местах — проводим вечер дома, играем с детьми, общаемся с близким, читаем и наслаждаемся премьерами на СТБ!

Напомним, что с 16 марта в 20:05 линейка «СТБ Сериал» представляет многосерийный фильм «Ничто не случается дважды». Поэтому есть прекрасная возможность наслаждаться всей семьей просмотром ленты, которая затронет ваши души!

Редакция STB.UA советует всем не паниковать, а отнестись к требованиями ответственно и исключительно из интересов к собственному здоровью!

К флешмобу #залишайсявдома присоединились и звезды телеканала СТБ. Ведущая проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая призвала всех провести рабочее и свободное время дома, которое можно совместить с чтением книг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Неизменный ведущий реалити «Холостяк» Григорий Решетник также поделился с поклонниками новостью, что сознательно отнесется к самоизоляции. Это связано исключительно с желанием уберечь семью и детей от болезней. Более того, такие обстоятельства послужат возможностью больше времени уделить родным.

Напомним, что по пятницам на телеканале СТБ в 19:00 выходит ромнатический проект «Холостяк»-10 во главе с пилотом и владельцем летной школы — Максом Михайлюком!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский призвал всех оставаться дома в течение карантина. Ведь это прекрасная возможность насладиться общением с родными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Судья «МастерШеф. Профессионалы» Ольга Мартыновская остается также дома. Напомним, новый сезон проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2 выходит каждую субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ведущий проекта «Один за всіх» Михаил Присяжнюк разьяснил подробнее о коронавирусе и призвал всех не паниковать! Однако также предпочел оставаться дома во время карантина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Актриса сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная поделилась фотографией, где находится на карантине с ребенком. Анна отметила, что ее волнует здоровье близких и родных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Редакция STB.UA призывет всех оставаться здоровыми и сознательно беречь себя и своих близких!

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