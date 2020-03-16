В Україні запроваджено карантин у зв’язку з вірусом COVID-19, який визнано ВОЗ пандемією. Кабінетом Міністрів України вирішено ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. А у всіх навчальних закладах діє карантин. Зірки телеканалу СТБ заявили, що відповідально поставляться до превентивних заходів з боку держави, а також свідомо залишаться дома, аби вберегти себе та рідних. Детальніше про флешмоб #залишайсявдома — в матеріалі.

Вірусологи та імунологи намагаються об’єктивно висвітлювати стан вже хворих на коронавірус, а також убезпечити тих, хто особливо у зоні ризику. Вже відомі превентивні заходи, до яких обов’язково відносяться миття рук, обмеження контакту з людьми на відстані менше метра, а також перебування у багатолюдних місцях.

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Зірки СТБ також радять відповідально поставитись до карантину та правил особистої безпеки. Головне у таких випадках — чітко дотримуватись правил, які встановлюються як лікарями-вірусологами, так і політики МОЗ. Та головне не панікувати, адже єдиною можливістю себе убезпечили є декілька простих дій:

Замість паніки — часто миємо руки з милом та використовуємо антисептики. Вірусологи радять намилювати руки не менше двох разів за одне миття.

Замість хаотичного спустошення магазинів — свідомий підхід до закупок. Робимо акцент на здоровій їжі, насичуємо організм вітамінами та чистою водою.

Пийте більше води. Вірус може потрапити на слизові, до рота та горла, звідки його можна змити простою водою до шлунка. Там дія вірусу неможлива. Тож не давайте вірусу можливості потрапити до легенів!

Замість пізніх розваг в багатолюдних місцях — проводимо вечір вдома, граємо з дітьми, спілкуємось з близькими, читаємо та насолоджуємось прем’єрами на СТБ!

Нагадаємо, що з 16 березня о 20:05 лінійка «СТБ Серіал» представляє багатосерійний фільм «Ніщо не трапляється двічі». Тому є прекрасна можливість насолоджуватися всією сім’єю переглядом стрічки, яка торкнеться ваші душі!

Редакція STB.UA радить усім не панікувати, а поставитися до вимог відповідально і виключно з інтересів до власного здоров’я!

До флешмобу #залишайсявдома приєдналися і зірки телеканалу СТБ. Ведуча проєкту «Таємниці ДНК»Тетяна Висоцька закликала усіх повести робочий і вільний час вдома, який можна поєднати з читанням книг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Незмінний ведучий реаліті «Холостяк» Григорій Решетник також поділився з прихильниками новиною, що свідомо поставився до самоізоляції. Це пов’язано виключно з бажанням вберегти родину та дітей від хвороб. Ба більше, такі обставини послужать можливістю більше часу приділити рідним.

Нагадаємо, щоп’ятниці на телеканалі СТБ о 19:00 виходить найромантичніший проєкт «Холостяк»-10 на чолі з пілотом і власником льотної школи — Максом Михайлюком!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ослівський закликав усіх залишитися вдома протягом карантину. Адже це прекрасна можливість натішитись спілкуванням з найріднішими.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Суддя «МастерШеф. Професіонали» Ольга Мартиновська залишиться також вдома. Нагадаємо, новий сезон проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 виходить щосуботи о 19:00 на телеканалі СТБ!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ведучий проєкту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк надав роз’яснення докладніше про коронавірус і закликав всіх не панікувати! Однак також вважав за краще залишатися вдома під час карантину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Акторка серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна поділилася світлиною, де перебуває на карантині з дитиною. Анна зауважила, що її бентежить здоров’я близьких та рідних.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Редакція STB.UA закликає усіх залишатися вдома і свідомо ставитися до себе та своїх близьких!

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