Житомирянина, у якого підтвердився коронавірус, виписали додому. Незважаючи на те, що тест на COVID-19 все ще позитивний, він переведений на домашнє лікування. В інфекційному відділенні чоловік пробув два тижні. Відтепер ділиться своїм досвідом і знаннями, як лікувати коронавірус. Детальніше дізнавалися у програмі «Вікна-новини».

Протягом двох тижнів Вадим був ізольований у маленькій палаті житомирської інфекційної лікарні. Новину про те, що він заражений, прийняв несподівано і серйозно. Порівнює відчуття з «ударом лопатою по голові». І це не дивно, адже в умовах пандемії вкрай важливо, і в той же час складно, вберегти себе від вірусу, вакцини проти якого все ще немає.

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На початку березня Вадим відправився на гірськолижний курорт в Австрії. Саме там він і заразився на COVID-19. Відомо це стало не відразу, адже симптоми проявилися пізніше. По приїзду додому чоловік сумлінно самоізолювався, щоб не наражати на небезпеку своїх близьких і оточуючих.

«На четвертий день самоізоляції я відчув себе не дуже добре. Я поміряв температуру, яка виявилася 38,2. Це все супроводжувалося ломотою у м’язах, червоним горлом… Одним словом, усі симптоми наявні», — розповідає Вадим.

Домашній лікар відразу звернувся до швидкої допомоги, яка госпіталізувала чоловіка.

«Мене привезли до інфекційного відділення Житомирської центральної міської лікарні №1. Мені зробили експрес-тест, який виявився негативним, а також взяли мазки ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). За добу мені повідомили, що коронавірус у мене підтвердився».

На той момент Вадима вже закрили у палаті, куди крім лікаря ніхто не міг заходити. Провітрювати категорично було заборонено. Для лікування призначили препарати від кашлю, болю в горлі і температури.

«Лікар щодня слухав мої легені. Дуже уважно і ретельно. Я заплатив тільки за ліки — 1400 гривень», — ділиться чоловік.

Зараз Вадим перебуває вдома, і ще протягом 14 днів залишиться в умовах суворої самоізоляції. До цього він закликає всіх, а особливо тих, хто повернувся з-за кордону: «Люди, одумайтеся! Від вашої розсудливості залежить життя ваших сімей, матерів і батьків».