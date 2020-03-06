Гороскоп на 7 березня 2020 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Хто повинен задуматися про своє оточення, а кому варто чекати сюрпризів? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Вам треба бути спокійнішим. Не варто агресивно ставитися до оточуючих людей. Вони можуть відповісти.

Телець

Ваш життєвий потенціал на нулі. Ви занадто багато хочете встигнути і часто забуваєте про те, що відпочинок теж важливий.

Близнюки

намагайтеся провести день у тиші та спокої. Записуйте все цікаві ідеї на папір. Вони в майбутньому можуть принести вам багато грошей.

Рак

Вам варто серйозніше ставитися до того, що ви говорите. Слова ранять. А ваші висловлювання іноді ні в одні ворота не лізуть.

Лев

Сьогодні у вас є шанс опинитися в потрібний час у потрібному місці. Проявіть себе. Це може допомогти вам отримати підвищення.

Діва

Ви занадто зациклені на грошах. Дорогий не сам подарунок, а увага. Намагайтеся проявити трохи більше щирості до коханої людини.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2020 рік від Хаяла Алекперова

Терези

Чим більше невирішених справ у вас залишилося до кінця цього дня, тим гірше. Так що геть порожні розмови. Зосередьтеся на роботі.

Скорпіон

Чудовий день. Сьогодні вас чекають приємні сюрпризи. Насолоджуйтесь гарним настроєм. І не забудьте подякувати за подарунки.

Стрілець

У деяких питаннях у вас виникне невизначеність. Щоб прийняти рішення, доведеться порадитися зі знаючими людьми. Однак останнє слово за вами.

Козеріг

Вас чекають неприємності. Звичайно, рідні допоможуть, але основне завдання впаде на ваші плечі. Так що будьте готові багато працювати.

Водолій

Від частих відряджень вам нікуди не дітися. Нехай вас тішить думка про те, що після повернення додому вас чекатиме любляча сім’я.

Риби

Будьте обачні. Сьогодні вашою добротою можуть скористатися нечесні люди. Так що проявіть пильність і не вірте всьому, що говорять.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ