Гороскоп на 7 марта 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто должен задуматься о своем окружении, а кому стоит ждать сюрпризов? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Вам стоит быть поспокойнее. Не стоит агрессивно относиться к окружающим вам людям. Они могут и ответить.

Телец

Ваш жизненный потенциал на нуле. Вы слишком многое хотите успеть и часто забываете о том, что отдых намного важнее.

Близнецы

Постарайтесь провести день в тишине и покое. Записывайте все интересные идеи на бумагу. Они в будущем могут принести вам много денег.

Рак

Вам стоит более серьезно относиться к тому, что вы говорите. Слова ранят. А ваши высказывания иногда ни в одни ворота не лезут.

Лев

Сегодня у вас есть шанс оказаться в нужное время в нужном месте. Проявите себя. Это может помочь вам получить повышение.

Дева

Вы слишком зациклены на деньгах. Дорог не сам подарок, а внимание. Постарайтесь проявить немного больше искренности к любимому человеку.

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Весы

Чем больше нерешенных дел у вас останется к концу этого дня, тем хуже. Так что долой пустые разговоры. Сосредоточьтесь на работе.

Скорпион

Прекрасный день. Сегодня вас ждут одни приятные сюрпризы. Наслаждайтесь хорошим настроением. И не забудьте сказать спасибо за подарки.

Стрелец

В некоторых вопросах у вас возникнет неопределенность. Чтобы принять решение, придется посоветоваться со знающими людьми. Однако последнее слово за вами.

Козерог

Вас ждут неприятности. Конечно родные помогут, но основная задача падет все же на ваши плечи. Так что будьте готовы много трудиться.

Водолей

От частых командировок вам никуда не деться. Пусть вас радует мысль о том, что по возвращении домой вас будет ждать любящая семья.

Рыбы

Будьте осмотрительны. сегодня вашей добротой могут воспользоваться нечестные люди. Так что проявите бдительность и не верьте всему, что говорят.

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