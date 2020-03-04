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Гороскоп на березень 2020 від Хаяла Алекперова

04.03.2020

Гороскоп на березень 2020 року розповість вам, як найкраще провести перший місяць весни. Куди необхідно направити свою енергію, а яких обставин краще уникати? Щоб березень 2020 року запам’ятався вам тільки позитивними моментами, читайте гороскоп від двічі переможця «Битви екстрасенсів» в Україні і постійного експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Гороскоп на березень 2020 року – Овни

У цьому місяці у Овнів можливі невеликі складнощі в кар’єрі. Порада зірок – не робити поспішних висновків і не приймати спонтанних рішень. Намагайтеся обдумувати кожен свій крок і частіше радьтеся з близькими людьми, щоб убезпечити себе від прикрих помилок. В кінці березня приділіть особливу увагу здоров’ю – можливе зниження імунітету.

 Гороскоп на березень 2020 року – Тельці

Початок місяця – не найсприятливіший час для рішучих дій і кардинальних змін. А тому намагайтеся до 10-го числа не планувати серйозних фінансових угод, а також небезпечних медичних або косметичних процедур. Зате в творчості березень подарував Тельцям справжній підйом – муза стане вашим частим гостем.

 Гороскоп на березень 2020 року – Близнюки

Березень для Близнюків – вдалий час, щоб заводити нові знайомства і корисні зв’язки. У цей період перед вами відкриються потрібні двері. До того ж у представників знаку з’явиться можливість вирішити ті питання, які вони давно відкладали через певні перешкоди на своєму шляху. Головне при цьому – ваше бажання.

Гороскоп на березень 2020 року – Раки

У березні події можуть розвиватися зовсім не так, як розраховували Раки. Але зірки радять не опускати руки, навіть якщо ситуація здається безнадійною. У певний момент ви зрозумієте, що все складається навіть краще, ніж можна було припустити. В середині місяця Ракам варто особливо ретельно стежити за своїм раціоном – можливі проблеми з травленням.

Гороскоп на лютий 2020 року – Леви

У цьому місяці перед Левами відкриються нові перспективи. І особливо – у сфері фінансів. Головне – триматися подалі від песимістичних коментарів оточуючих. Пам’ятайте про те, що найчастіше людьми керує банальна заздрість, а не бажання допомогти. В кінці місяця зірки обіцяють приємні зустрічі – цілком ймовірно, що ви зустрінетеся з близькими друзями, яких не бачили багато років.

Гороскоп на березень 2020 року – Діви

Перший місяць весни обіцяє Дівам чимало перспективних пропозицій в професійній сфері діяльності. Але ось у відношенні з сім’єю можливі труднощі. Намагайтеся уникати колючих коментарів на адресу домочадців. Так як серйозний конфлікт може розгорітися на порожньому місці.

Гороскоп на березень 2020 року – Терези

Березень для Терезів – ідеальний час, щоб втілити в життя свої давні плани. Частіше довіряйте своїй інтуїції, і не бійтеся зробити перший крок – у вас обов’язково все вийде. Також не залишайте без уваги поради близьких людей – так ви досягнете ще більшого результату в кар’єрі.

Гороскоп на березень 2020 року – Скорпіони

У цьому місяці Скорпіонів порадує фінансова сфера. Є велика ймовірність, що ваші колишні старання принесуть довгоочікувані дивіденди. Але розпоряджатися отриманими коштами намагайтеся з розумом – можливі несподівані витрати, пов’язані з сім’єю. Кінець березня – вдалий час для нових стартів, вас буде супроводжувати удача.

Гороскоп на березень 2020 року – Стрільці

Початок місяця обіцяє Стрільцям успіхи у професійній сфері діяльності. Зірки радять не втрачати можливість, і сміливо братися за нові починання. В кінці березня намагайтеся більше часу приділяти своєму здоров’ю – можливі загостренням хронічних захворювань.

Гороскоп на березень 2020 року – Козероги

У цьому місяці розташування небесних тіл обіцяє Козерогам важливі зустрічі і перспективні знайомства. Є ймовірність, що на вашому шляху з’явиться людина, яка зможе направити вас в потрібне русло. Кінець березня – сприятливий час, щоб зайнятися вирішенням побутових та житлових питань.

Гороскоп на березень 2020 року – Водолії

У цей період зірки радять Водоліям триматися подалі від пліток і пересудів. Є ризик опинитися крайньою ланкою в цьому неприємному ланцюжку. У грошових питаннях удача буде на вашому боці. Вірогідне отримання наглого прибутку або повернення старих боргів.

 Гороскоп на березень 2020 року – Риби

Щоб уникнути розчарувань, намагайтеся не вірити обіцянкам оточуючих вас людей. Той, на кого ви розраховуєте, може підвести в найпотрібніший момент. А тому варто заздалегідь подбати про запасний план. Кінець місяця порадує Риб цікавими поїздками, які дозволять заряджати приємними емоціями і яскравими враженнями.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2020 рік для всіх знаків зодіаку від Олени Курилової

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