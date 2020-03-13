Гороскоп на март 2020 года расскажет вам, как лучше всего провести первый месяц весны. Куда необходимо направить свою энергию, а каких обстоятельств лучше избегать? Чтобы март 2020 года запомнился вам только положительными моментами, читайте гороскоп от дважды победителя «Битвы экстрасенсов» в Украине и постоянного эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

Гороскоп на март 2020 – Овны

В этом месяце у Овнов возможны небольшие сложности в карьере. Совет звезд – не делать поспешных выводов и не принимать спонтанных решений. Старайтесь обдумывать каждый свой шаг и чаще советуйтесь с близкими людьми, чтобы обезопасить себя от досадных ошибок. В конце марта уделите особое внимание здоровью – возможно снижения иммунитета.

Гороскоп на март 2020 – Тельцы

Начало месяца – не самое благоприятное время для решительных действий и кардинальных перемен. А потому старайтесь до 10-го числа не планировать серьезных финансовых сделок, а также опасных медицинских или косметических процедур. Зато в творчестве март подарит Тельцам настоящий подъем – муза станет вашим частым гостем.

Гороскоп на март 2020 – Близнецы

Март для Близнецов – удачное время, чтобы заводить новые знакомства и полезные связи. В этот период перед вами откроются нужные двери. К тому же у представителей знака появится возможность решить те вопросы, которые они давно откладывали из-за определенных преград на своем пути. Главное при этом – ваше желание.

Гороскоп на март 2020 – Раки

В марте события могут развиваться вовсе не так, как рассчитывали Раки. Но звезды советуют не опускать руки, даже если ситуация кажется безнадежной. В определенный момент вы поймете, что все складывается даже лучше, чем можно было предположить. В середине месяца Ракам стоит особенно тщательно следить за своим рационом – возможны проблемы с пищеварением.

Гороскоп на февраль 2020 – Львы

В этом месяце перед Львами откроются новые перспективы. И особенно – в сфере финансов. Главное – держаться подальше от пессимистических комментариев окружающих. Помните о том, что чаще всего людьми руководит банальная зависть, а не желание помочь. В конце месяца звезды сулят приятные встречи – вполне вероятно, что вы встретитесь с близкими друзьями, которых не видели много лет.

Гороскоп на март 2020 – Девы

Первый месяц весны сулит Девам немало перспективных предложений в профессиональной сфере деятельности. Но вот в отношении с семьей возможны трудности. Старайтесь избегать колких комментариев в адрес домочадцев. Так как серьезный конфликт может разгореться на пустом месте.

Гороскоп на март 2020 – Весы

Март для Весов – идеальное время, чтобы воплотить в жизнь свои давние планы. Чаще доверяйте своей интуиции, и не бойтесь сделать первый шаг – у вас обязательно все получится. Также не оставляйте без внимания советы близких людей – так вы добьетесь еще большего результата в карьере.

Гороскоп на март 2020 – Скорпионы

В этом месяце Скорпионов порадует финансовая сфера. Есть большая вероятность, что ваши былые старания принесут долгожданные дивиденды. Но распоряжаться полученными средствами старайтесь с умом – возможны нежданные траты, связанные с семьей. Конец марта – удачное время для новых стартов, вам будет сопутствовать удача.

Гороскоп на март 2020 – Стрельцы

Начало месяца сулит Стрельцам успехи в профессиональной сфере деятельности. Звезды советуют не упускать возможность, и смело браться за новые начинания. В конце марта старайтесь больше времени уделять своему здоровью – возможны обострения хронических заболеваний.

Гороскоп на март 2020 – Козероги

В этом месяце расположение небесных тел сулит Козерогам важные встречи и перспективные знакомства. Есть вероятность, что на вашем пути появится человек, который сможет направить вас в нужное русло. Конец марта – благоприятное время, чтобы заняться решением бытовых и жилищных вопросов.

Гороскоп на март 2020 – Водолеи

В этот период звезды советуют Водолеям держаться подальше от сплетен и пересудов. Есть риск оказаться крайним звеном в этой неприятной цепочке. В денежных вопросах удача будет на вашей стороне.. Вероятно получение нежданной прибыли или возвращение старых долгов.

Гороскоп на март 2020 – Рыбы

Чтобы избежать разочарований, старайтесь не верить обещаниям окружающих вас людей. Тот, на кого вы рассчитываете, может подвести в самый нужный момент. А потому стоит заранее позаботиться о запасном плане. Конец месяца порадует Рыб интересными поездками, которые позволят зарядиться приятными эмоциями и яркими впечатлениями.

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