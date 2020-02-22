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Jerry Heil: топ-5 пісень учасниці Нацвідбору-2020
Нереальна інтернет-сенсація 2019 року й учасниця 9 сезону шоу «Х-фактор» Jerry Heil – фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2020. Давайте послухаємо найкращі пісні молодої виконавиці вже зараз!
Євробачення 2020. Фінал Національного відбору в Україні дивитись онлайн
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Jerry Heil – справжній кумир сучасної молоді! Українська Біллі Айліш змогла за короткий період часу закохати в себе сотні тисяч дівчат та хлопців по всій Європі. Топ-5 пісень учасниці Нацвідбору-2020 року – далі в матеріалі.
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Jerry Heil – # ОХРАНА_ОТМЕНА
Jerry Heil – #ВIЛЬНА_КАСА
Jerry Heil – #БIЛI_КРОСИ
Jerry Heil – #ХОСТЕЛ_МОНСТРIВ
Jerry Heil – #КУБІКИ_РУБІКА
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