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Jerry Heil: топ-5 песен участницы Нацотбора-2020

22.02.2020

Нереальная интернет-сенсация 2019 года и участница 9 сезона шоу «Х-фактор» Jerry Heil – финалистка Нацотбора на Евровидение-2020. Давайте послушаем лучшие песни молодой исполнительницы прямо сейчас!

Евровидение 2020. Финал Национального отбора в Украине смотреть онлайн

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Jerry Heil  – настоящий кумир современной молодежи! Украинская Билли Айлиш смогла за короткий период времени влюбить в себя сотни тысяч ребят по всей Европе. Топ-5 песен участницы Нацотбора-2020 – далее в материале. 

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Jerry Heil – # ОХРАНА_ОТМЕНА 

Jerry Heil – #ВIЛЬНА_КАСА

Jerry Heil – #БIЛI_КРОСИ

Jerry Heil – #ХОСТЕЛ_МОНСТРIВ

Jerry Heil – #КУБІКИ_РУБІКА

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

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