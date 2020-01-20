Jerry Heil: Пісню для Нацвідбору на Євробачення я написала за годину до кастингу!
Справжня інтернет-сенсація 2019 року й учасниця 9 сезону шоу «Х-фактор» Jerry Heil презентувала свою пісню на кастингу в Нацвідборі на Євробачення-2020. Про те, як співачка писала пісню і як оцінює шанси на масштабному конкурсі – далі в матеріалі!
Jerry, як гадаєш, музичним продюсерам Нацвідбору сподобалась твоя пісня?
Пісню для Нацвідбору я написала зовсім нещодавно. Вона зовсім свіжа, і я сама не знаю, як прозвучала. Сподіваюся, що добре.
А як давно написала конкурсну пісню?
Годину назад дописала. Ми сиділи щойно, допилювали бридж, змінювали музичну складову.
А чому ти вирішила брати участь у Нацвідборі?
Кілька тижнів тому я написала іншомовну пісню. І раз вона написалася англійською, я подумала, що її варто показати ширшій аудиторії.
Про що твоя пісня?
Про мій стиль життя. Якщо я скажу детальніше, то в цьому вже буде назва пісні, тому поки не розголошуватиму деталей. Для того, щоб зрозуміти, про що моя пісня, варто просто підписатися на мене в Instagram і послідкувати кілька днів. Тоді все стане зрозуміло!
А що тебе надихнуло на написання?
Моє життя. Пісня не лірична, вона не є про тяжке життя молодої дівчини. Вона про те, як класно жити у цьому світі, на мій погляд. Звичайно, що все це – під позитивним і гумористичним соусом.
Чому саме ця пісня має представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2020?
Як на мене, тема, яку я порушую в цій пісні, – суперважлива, і про це треба частіше говорити. По-друге, мені хочеться показати, що українці пишуть музику світового рівня!
Як оцінюєш свої шанси зараз, після прослуховування?
Я чую, що тут — суперсильні вокалісти, і через це мені трішки стрьомно зараз. Але в цілому, мені здається, що у мене – доволі цікава тема, яку буде цікаво розглядати великій аудиторії. Я сподіваюсь, що пройду в наступний етап, а там як Бог дасть. Я не прийшла презентувати пісню, бо я її можу показати в інтернеті. Я прийшла для того, аби показати свою творчість на широкий загал. Мені хочеться, щоб мою пісню почули. Не поверхнево, а глибоко. І щоб вона зазвучала в головах у кожного!
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