Настоящая интернет-сенсация 2019 года и участница 9 сезона шоу «Х-фактор» Jerry Heil презентовала свою песню на кастинге в Национальном отборе на Евровидение 2020. О том, как писалась песня и как сама певица оценивает шансы на масштабном конкурсе – далее в материале!

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Jerry, как думаешь, музыкальным продюсерам Нацотбора понравилась твоя песня?

Песню для Нацотбора я написала совсем недавно. Она совсем свежая, и я сама не знаю, как прозвучала. Надеюсь, что хорошо.

А как давно записала конкурсную песню?

Час назад дописала. Мы сидели только что допиливали бридж, меняли музыкальную составляющую.

А почему ты решила участвовать в Нацотборе?

Несколько недель назад я написала иноязычную песню. И раз она написалась на английском, я подумала, что ее следует показать широкой аудитории.

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О чем твоя песня?

О моем стиле жизни. Если я скажу подробнее, то в этом уже будет название песни, поэтому пока не разглашаю деталей. Для того, чтобы понять, о чем моя песня, стоит просто подписаться на меня в Instagram и последить несколько дней. Тогда все станет ясно!

А что тебя вдохновило на написание?

Моя жизнь. Песня не лирическая, она не о тяжелой жизни молодой девушки. Она о том, как классно жить в этом мире, на мой взгляд. Конечно, все это – под положительным и юмористическим соусом.

Почему именно эта песня должна представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2020?

Как по мне, тема, которую я нарушаю в этой песне, – суперважная, и об этом надо чаще говорить. Во-вторых, мне хочется показать, что украинцы пишут музыку мирового уровня!

Как оцениваешь свои шансы сейчас, после прослушивания?

Я слышу, что здесь – суперсильные вокалисты, и поэтому мне немного стремно сейчас. Но в целом, мне кажется, что у меня – довольно интересная тема, которую будет интересно рассматривать большой аудитории. Я надеюсь, что пройду в следующий этап, а там как Бог даст. Я не пришла презентовать песню, я ее могу показать в интернете. Я пришла для того, чтобы показать свое творчество широкой общественности. Мне хочется, чтобы мою песню услышали. Не поверхностно, а глубоко. И чтобы она зазвучала в головах у каждого.

Анна Голишевская

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