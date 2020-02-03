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Пісня Jerry Heil «Vegan» і 2020 рік веганів: що спільного
Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020 Jerry Heil представила пісню, з якою побореться за право представити Україну на конкурсі в Роттердамі. Про що трек «Vegan» і що культивує виконавиця? А також що спільного у пісні «Vegan» і 2020-го, проголошеного роком вегана? Детальніше читайте в матеріалі.
Jerry Heil представила пісню, з якою виступить уже під час першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020. Лише за першу добу Lyric video зібрало понад 250 000 переглядів. Армія шанувальників виступила з підтримкою і зазначила, що «екологія, веганство — зараз у темі. Європа оцінить 100%».
Сама ж виконавиця зізналася, що такою музикою хоче показати всьому світу, що Україна — стильна, відкрита і толерантна держава, яка йде в ногу з часом. І навіть незважаючи на те, що в менталітеті існує безліч стереотипів про веганство, — більшість з них неправдиві.
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Пісня «Vegan» була написана за два місяці до того, як VOGUE UKRAINE написав про те, що 2020-й офіційно оголошено роком веганів. І дійсно, тема веганства зайняла лідируючі позиції. Так, в Instagram було опубліковано 87,8 млн постів з тегом #vegan за останній рік.
Видання The Economist зазначає, що продажі веганських продуктів досягають піку і не перестають заповнювати все більше місця на прилавках магазинів. Ба більше, з’явилася велика кількість спеціалізованих торгових точок, які продають виключно веганські їжу. Наявність відповідного меню в закладах стає нормою, а заяви про те, що ти не будеш їсти м’ясо — цілком звичними.
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Пісня «Vegan» саме про тих, хто чудово справляється з веганством і знаходить той же білок і вітамін В12 в овочах і фруктах.
Текст пісні «Vegan»:
I bet ur mother wouldn’t like me
She cooks paella I don’t like meat
That’s how it began
I bet ur father wouldn’t get it
Why am I seatin eatin carrot
That’s cause I’m vegan vegan
Oooooooooh
Shoot me shoot me w/ ur jokes
Detox tea at 5 o’clock
Ok
CH:
Baby cause I’m vegan
I can’t even call u honey
Every time we’re having beef is my little suicide Vegan
Give ruccola
Take my money
Cause the grass is always greener on the other side
Veeeeeeeeegan
We met on tinder it’s our 1st date
I hoped u’d be my vegan soulmate
But it went awful awful
Oh ooooh oooooh
Im skinny not ‘cause I don’t feel well
But u keep asking ‘bout my b12! Man!
I’ve got my tofu tofu
Oooooooooh
Shoot me shoot me m/ ur jokes
Detox tea at 5 o’clock
Ok
CH:
Baby cause I’m vegan
I can’t even call u honey
Every time we’re having beef is my little suicide Vegan
Give ruccola
Take my money
Cause the grass is always greener on the other side
Baby cause I’m vegan
BRIDGE:
Easy breezy lemon squeezy
Holy moly guacamole
and what about gym? What ‘bout big butts?
u wanted see my proteins so watch me going nuts
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