Пісня Jerry Heil «Vegan» і 2020 рік веганів: що спільного

Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020 Jerry Heil представила пісню, з якою побореться за право представити Україну на конкурсі в Роттердамі. Про що трек «Vegan» і що культивує виконавиця? А також що спільного у пісні «Vegan» і 2020-го, проголошеного роком вегана? Детальніше читайте в матеріалі.

Jerry Heil представила пісню, з якою виступить уже під час першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020. Лише за першу добу Lyric video зібрало понад 250 000 переглядів. Армія шанувальників виступила з підтримкою і зазначила, що «екологія, веганство — зараз у темі. Європа оцінить 100%».

Сама ж виконавиця зізналася, що такою музикою хоче показати всьому світу, що Україна — стильна, відкрита і толерантна держава, яка йде в ногу з часом. І навіть незважаючи на те, що в менталітеті існує безліч стереотипів про веганство, — більшість з них неправдиві.

Пісня «Vegan» була написана за два місяці до того, як VOGUE UKRAINE написав про те, що 2020-й офіційно оголошено роком веганів. І дійсно, тема веганства зайняла лідируючі позиції. Так, в Instagram було опубліковано 87,8 млн постів з тегом #vegan за останній рік.

Видання The Economist зазначає, що продажі веганських продуктів досягають піку і не перестають заповнювати все більше місця на прилавках магазинів. Ба більше, з’явилася велика кількість спеціалізованих торгових точок, які продають виключно веганські їжу. Наявність відповідного меню в закладах стає нормою, а заяви про те, що ти не будеш їсти м’ясо — цілком звичними.

Пісня «Vegan» саме про тих, хто чудово справляється з веганством і знаходить той же білок і вітамін В12 в овочах і фруктах.

Текст пісні «Vegan»:

I bet ur mother wouldn’t like me

She cooks paella I don’t like meat

That’s how it began

I bet ur father wouldn’t get it

Why am I seatin eatin carrot

That’s cause I’m vegan vegan

Oooooooooh

Shoot me shoot me w/ ur jokes

Detox tea at 5 o’clock

Ok

CH:

Baby cause I’m vegan

I can’t even call u honey

Every time we’re having beef is my little suicide Vegan

Give ruccola

Take my money

Cause the grass is always greener on the other side

Veeeeeeeeegan

We met on tinder it’s our 1st date

I hoped u’d be my vegan soulmate

But it went awful awful

Oh ooooh oooooh

Im skinny not ‘cause I don’t feel well

But u keep asking ‘bout my b12! Man!

I’ve got my tofu tofu

Oooooooooh

Shoot me shoot me m/ ur jokes

Detox tea at 5 o’clock

Ok

CH:

Baby cause I’m vegan

I can’t even call u honey

Every time we’re having beef is my little suicide Vegan

Give ruccola

Take my money

Cause the grass is always greener on the other side

Baby cause I’m vegan

BRIDGE:

Easy breezy lemon squeezy

Holy moly guacamole

and what about gym? What ‘bout big butts?

u wanted see my proteins so watch me going nuts

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

