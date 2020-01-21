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JERRY HEIL: біографія, творчість та всі новини про артистку

21.01.2020

Цього року за право представляти Україну на Євробаченні-2020 побореться Jerry Heil! Дівчи на стала справжнім відкриттям 2019 року, а її пісні звучали буквально звідусіль. Біографію учасниці Національного відбору 2020 Jerry Heil читайте в матеріалі.

Jerry Heil

Jerry Heil вегетаріанка із сім’ї м’ясників, українська співачка, відеоблогер, автор і композитор. Дівчина за рік встигла стати «Проривом року» за версією премії Jager Music Awards, «Відкриттям року» за версією журналу Viva, номінантом на музичну премію YUNA-2020 у категоріях: «Найкраща виконавиця», «Найкраща пісня», «Відкриття року». Її «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хітом, набравши 14 млн переглядів на YouTube і утримуючи лідерські позиції в iTunes.

Молоду виконавицю звуть Яна Шемаєва. Вона народилася в місті Василькові Київської області. Дівчина займається музикою майже все своє життя. З 3 до 15 років навчалася в музичній школі, потім у Київському інституті музики імені Рейнгольда Глієра (відділення хорового диригування) і Національній музичній академії України імені Петра Чайковського.

Jerry Heil

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Найгучніший прорив в її музичній кар’єрі, після якого всі дізналися, хто така JERRY HEIL, трапився на початку березня 2019-го. Тоді дівчина опублікувала в Instagram уривок пісні «#ОХРАНА_ОТМЄНА», записаний спільно з музикантом Морфом. Незабаром трек набрав шаленої популярності у соцмережі, де був переспіваний і пересланий сотні разів. Уже в грудні минулого року «#ОХРАНА_ОТМЄНА» потрапила у топ-10 музичних відео 2019 року в Україні за версією YouTube Rewind 2019.

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