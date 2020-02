Песня Jerry Heil «Vegan» и 2020 год веганов: что общего

Участница Нацотбора на Евровидение 2020 Jerry Heil представила песню, с которой поборется за право представить Украину на конкурсе в Роттердаме. О чем трек «Vegan» и что культивирует исполнительница? А также что общего у песни «Vegan» и 2020-го, провозглашенного годом вегана? Подробнее читайте в материале.

Jerry Heil представила песню VEGAN, с которой выступит уже во время первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020. Лишь за первые сутки Lyric video собрало более 250 000 просмотров. Армия поклонников выступила с поддержкой и отметила, что «экология, веганство — сейчас в теме. Европа оценит 100%».

Сама же исполнительница призналась, что такой музыкой хочет показать всему миру, что Украина — стильное, открытое и толерантное государство, которое идет в ногу со временем. И даже несмотря на то, что в менталитете есть множество стереотипов о веганстве, — большинство из них неправдивы.

Песня «Vegan» была написана за два месяца до того, как VOGUE UKRAINE написал о том, что 2020-й официально объявлен годом веганов. И действительно, тема веганства заняла лидирующие позиции. Так, в Instagram было опубликовано 87,8 млн постов с тэгом #vegan за последний год.

Издание The Economist отмечает, что продажи веганских продуктов достигают пика и не перестают заполнять все больше места на прилавках магазинов. Более того, появилось большое количество специализированных торговых точек, которые продают исключительно веганскую пищу. Наличие соответствующего меню в заведениях становится нормой, а заявление о том, что ты не ешь мясо, — вполне привычным.

Песня «Vegan» именно о тех, кто прекрасно справляется с веганством и находит тот же белок и витамин В12 в овощах и фруктах.

Текст песни «Vegan»

I bet ur mother wouldn’t like me

She cooks paella I don’t like meat

That’s how it began

I bet ur father wouldn’t get it

Why am I seatin eatin carrot

That’s cause I’m vegan vegan

Oooooooooh

Shoot me shoot me w/ ur jokes

Detox tea at 5 o’clock

Ok

CH:

Baby cause I’m vegan

I can’t even call u honey

Every time we’re having beef is my little suicide Vegan

Give ruccola

Take my money

Cause the grass is always greener on the other side

Veeeeeeeeegan

We met on tinder it’s our 1st date

I hoped u’d be my vegan soulmate

But it went awful awful

Oh ooooh oooooh

Im skinny not ‘cause I don’t feel well

But u keep asking ‘bout my b12! Man!

I’ve got my tofu tofu

Oooooooooh

Shoot me shoot me m/ ur jokes

Detox tea at 5 o’clock

Ok

CH:

Baby cause I’m vegan

I can’t even call u honey

Every time we’re having beef is my little suicide Vegan

Give ruccola

Take my money

Cause the grass is always greener on the other side

Baby cause I’m vegan

BRIDGE:

Easy breezy lemon squeezy

Holy moly guacamole

and what about gym? What ‘bout big butts?

u wanted see my proteins so watch me going nuts

