Jerry Heil — «Vegan»: участница представила песню для Нацотбора-2020

Участница Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil представила песню под названием «Vegan». Именно с этой композицией певица выступит в первом полуфинале под номером 2. Знакомьтесь с песней «Vegan» в материале.

Jerry Heil презентовала песню, с которой поборется за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2020. Уже 8 февраля состоится первый полуфинал, на котором выступит участница с песней «Vegan». Само название говорит о том, что культивирует исполнительница. Это музыка об ее стиле и образе жизни, а также о том, как легко и весело живется в этом мире.

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Jerry Heil отметила, что тема веганства очень важная: «Как по мне, тема, которую я нарушаю в этой песне, – суперважная, и об этом надо чаще говорить. Во-вторых, мне хочется показать, что украинцы пишут музыку мирового уровня».

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