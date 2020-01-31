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TVORCHI – «Bonfire»: гурт представив пісню для Нацвідбору
TVORCHI представили пісню, з якою планують підкорити Нацвідбір в Україні, а потім, можливо, і Євробачення-2020. Детальніше про пісню, яку гурт підготував на Національний відбір, – в матеріалі.
Гурт TVORCHI представив повну версію пісні та кліпу «Bonfire», що перекладається як «Багаття». Саме цю композицію музиканти виконуватимуть у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020, який відбудеться 15 лютого.
За словами виконавців, пісня про те, що саме хоче донести молодь сучасному світу. Про те, що люди повинні бути свідомими у ставленні до нашої планеті та відповідати за свої дії:
«Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя. І ці зміни не завжди на краще. Але закривати очі на проблеми – не наш варіант. Ще є час визнати помилки і все змінити», – кажуть TVORCHI про свій конкурсний трек.
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