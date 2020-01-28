Go_A — «Соловей»: гурт представив пісню для Нацвідбору-2020
28.01.2020
Go-A представив пісню, з якою виступить вже 8 лютого на Національному відборі на Євробачення-2020. Послухати і дізнатися, про що пісня, ви зможете в матеріалі.
Гурт, який поєднує у своїй творчості танцювальний біт і етнічний фольк, випустив україномовну пісню під назвою «Соловей». Саме з нею Go_A побореться за право представити Україну на міжнародній музичній арені у Роттердамі.
«Соловей» — музика, яка розкриває сенс життя, в основу якого закладений досвід. А він може бути різним. Артисти кажуть, що важливо ніколи не втрачати оптимізм і вміти гідно виходити з будь-якої ситуації, навіть в момент закоханості.
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