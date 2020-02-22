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Євробачення 2020: хто переміг у Нацвідборі в Україні

22.02.2020

22 січня відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Всі учасники виступили на сцені і представили свої композиції. Компетентне журі виставило оцінки, а глядачі віддали голоси. Так хто ж переміг у Нацвідборі та хто поїде представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі? Читайте в нашому матеріалі.

евровидение 2020

Хто їде на Євробачення від України – дивіться в онлайн трансляції фіналу відбору на Євробачення 2020

Завершився Національний відбір на Євробачення-2020. Шість фіналістів Національного відбору на Євробачення-2020 KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHIвиконали конкурсні пісні, а журі та глядачі розподілили свої голоси.

За результатами голосування в Національному відборі на Євробачення-2020 переміг гурт Go-A

«Ми дуже вдячні всім, хто за нас голосував. Сьогодні сталося диво! Ми намагатимемося зробити все можливе, щоб виправдати надії та гідно представити нашу країну на Євробаченні в Роттердамі».

Більше на тему: Go-A: топ-5 пісень учасників Нацвідбору

Video: Євробачення 2020: хто переміг у Нацвідборі в Україні

Хто переміг у відборі на Євробачення 2020? Читайте, хто переміг у відборі та хто поїде на Євробачення 2020 від України. Все про переможця цього року Go-A на відборі на Євробачення 2020

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