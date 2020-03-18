Представники конкурсу офіційно оголосили про скасування Євробачення 2020 у Роттердамі. За останні кілька тижнів організатори вивчили безліч альтернативних варіантів, які дозволили би провести Євробачення. Однак швидке поширення COVID-19 по всій Європі та обмеження, введені урядами країн-учасниць, спонукали Європейський мовний союз прийняти важке рішення не продовжувати конкурс.

В основі цього рішення лежить здоров’я артистів, співробітників, шанувальників і відвідувачів, а також ситуація у Нідерландах, Європі та світі.

Джон Ола Санд, виконавчий супервайзер Євробачення:

«Ми дуже пишаємося Євробаченням, яке протягом 64 років об’єднує людей по всій Європі. І ми глибоко розчаровані цією ситуацією. ЄВС разом з NPO Host Broadcaster, NOS, AVROTROS і містом Роттердамом продовжать розмову щодо можливості організації Євробачення у Роттердамі у 2021 році. Я хотів би подякувати всім, хто брав участь у процесі проведення великого конкурсу пісні цього року. Це стало неможливо через фактори, які від нас не залежать. Ми дуже шкодуємо про цю ситуацію, але я можу вам пообіцяти: конкурс пісні Євробачення повернеться сильнішим, ніж будь-коли».

Організатори конкурсу просять трохи терпіння, працюючи над наслідками цього безпрецедентного рішення, і чекають на новини найближчим часом.

Представники вражені тим, що конкурс пісні не відбудеться у травні, але впевнені, що вся сім’я Євробачення в усьому світі буде продовжувати надавати любов і підтримку один одному в цей важкий час.

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