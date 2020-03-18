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Евровидение 2020: конкурс в Роттердаме отменили из-за коронавируса

18.03.2020

Представители конкурса официально объявили об отмене Евровидения 2020 в Роттердаме. За последние несколько недель организаторы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволили бы провести Евровидение. Однако стремительное распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, введенные правительствами стран-участниц, побудили Европейский вещательный союз принять трудное решение не продолжать конкурс.

В основе этого решения лежит здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире. 

Джон Ола Санд, исполнительный супервайзер Евровидения:

 «Мы очень гордимся Евровидением, которое на протяжении 64 лет объединяет людей по всей Европе. И мы глубоко разочарованы этой ситуацией. ЕВС вместе с NPO Host Broadcaster, NOS, AVROTROS и городом Роттердамом продолжат беседу насчет организации Евровидения в Роттердаме в 2021 году. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в процессе проведения большого конкурса песни в этом году. Это стало невозможно из-за независящих от нас факторов. Мы очень сожалеем об этой ситуации, но я могу вам пообещать: конкурс песни Евровидение вернется сильнее, чем когда-либо».

Организаторы конкурса просят немного терпения, работая над последствиями этого беспрецедентного решения, и ждут новостей в ближайшее время. 

Представители потрясены тем, что конкурс песни не состоится в мае, но уверены, что вся семья Евровидения во всем мире будет продолжать оказывать любовь и поддержку друг другу в это трудное время.

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