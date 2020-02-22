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Евровидение 2020: кто победил в Нацотборе в Украине

22.02.2020

22 января состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2020. Все участники выступили на сцене и представили свои композиции. Компетентное жюри выставило свои оценки, зрители отдали голоса. Так кто же победил в Нацотборе и поедет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме? Читайте в нашем материале. 

евровидение 2020

Кто едет на Евровидение от Украины – смотрите в онлайн трансляции финала отбора на Евровидение 2020

Завершился Национальный отбор на Евровидение-2020. Шесть финалистов Национального отбора на Евровидение-2020 KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI исполнили конкурсные песни, а жюри и зрители распределили свои голоса.

По результатам голосования в Национальном отборе на Евровидение-2020 победила группа Go-A   

«Мы очень благодарны всем, кто за нас голосовал. Сегодня произошло чудо! Мы постараемся сделать все возможное, чтобы оправдать надежды и достойно представить нашу страну на Евровидении в Роттердаме». 

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Video: Евровидение 2020: кто победил в Нацотборе в Украине

Кто победил в отборе на Евровидение 2020? Читайте, кто победил в отборе и кто поедет на Евровидение 2020 от Украины. Все о победителе этого года Go-A на отборе на Евровидение 2020

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