Коронавирус не помеха: Организаторы Евровидения 2020 продолжают работу над конкурсом

EBU внимательно следит за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и за последними рекомендациями ВООЗ и национальных органов здравоохранения. Но прекращать работу организаторы не собираются, сообщают на официальном сайте eurovision.tv.



«Мы тесно сотрудничаем с нидерландскими хост-вещателями NPO, NOS и AVROTROS и городом Роттердам, чтобы изучить различные возможные сценарии проведения конкурса песни Евровидение 2020. Однако за 2 месяца до трех прямых эфиров 12, 14 и 16 мая, а также быстро меняющейся ситуации как в Нидерландах, так и в странах участвующих вещателей, еще рано принимать какие-либо окончательные решения. Помня об этом, мы продолжаем вместе работать в команде над подготовкой к проведению 65-го конкурса песни Евровидение в Роттердаме», – сообщают организаторы конкурса.

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