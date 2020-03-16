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Коронавірус не перешкода: Організатори Євробачення 2020 продовжують роботу над конкурсом

16.03.2020

EBU уважно стежить за ситуацією, пов’язаною з поширенням коронавірусу, і за останніми рекомендаціями МОЗ і національних органів охорони здоров’я. Але припиняти роботу організатори не збираються, повідомляють на офіційному сайті eurovision.tv.

«Ми тісно співпрацюємо з нідерландськими хост-мовниками NPO, NOS і AVROTROS і містом Роттердам, щоб вивчити різні можливі сценарії проведення конкурсу пісні Євробачення 2020. Однак за 2 місяці до трьох прямих ефірів 12, 14 і 16 травня, а також мінливої ​​ситуації як в Нідерландах, так і в країнах беруть участь мовників, ще рано приймати будь-які остаточні рішення. Пам’ятаючи про це, ми продовжуємо разом працювати в команді над підготовкою до проведення 65-го конкурсу пісні Євробачення в Роттердамі», – повідомляють організатори конкурсу.

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