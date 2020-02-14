Євробачення-2020: список учасників другого півфіналу Нацвідбору від України

За результатами жеребкування було визначено учасників, які виступлять у другому півфіналі Національного відбору на Євробачення-2020. 15 лютого 8 конкурсантів боротимуться за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі. Список учасників другого півфіналу Нацвідбору-2020 року дивіться в матеріалі.

15 лютого виступлять MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod і TVORCHI. За підсумком другого півфіналу будуть визначені три конкурсанти, які пройдуть у фінал і разом з КRUTЬ, JERRY HEIL і GO_A позмагаються за перше місце.

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MOONZOO feat. F.M.F. Sure — український електронний гурт, створений у Львові в 2018 році. Першим синглом колективу стала пісня «Alive», у якій музиканти використовували синтезатори і живий баян. Свій стиль гурт називає Sad Dance — «танцювальна музика для тих, кому не весело». Альбом під цією ж назвою вийшов у кінці 2018 року і потрапив у добірку українських музичних ЗМІ як один з найкращих дебютних релізів року.

FO SHO — афроукраїнський хіп-хоп-проєкт, створений на початку 2019 року в Харкові. У складі гурту три сестри — Бетті, Сіона і Маріам Ендале. Назва гурту перекладається як «точно» («for sure»). SHO — український варіант скорочення англійського слова «sure». 3 червня 2019 року на YouTube-каналі FO SHO з’явився перший офіційний кліп гурту на пісню «Xtra», який буквально розірвав мережу.

Еліна Іващенко — переможниця наймасштабнішого вокального проєкту «Х-фактор»-10. Наймолодша учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020 професійно займається вокалом з 5 років, а зараз навчається в Київській муніципальній академії музики ім. Р. М. Глієра.

Олександр Порядинський — переможець 4-го сезону «Х-фактор». 21-річний співак продовжує свій музичний шлях. Артист представив слухачам свою нову пісню «Savior», призначену для Нацвідбору на Євробачення-2020. Амбіційний музикант звернувся до важливої, складної теми, яка, на думку артиста, не залишить байдужим нікого.

GARNA (Альона Левашева) — українська співачка з унікальною манерою виконання і сильним вокалом, потужною і експресивною подачею, авторка власних пісень, вокалістка симфонічного кросовер-оркестру «Prime Orchestra» та кавер-проєкту «Manera».

KHAYAT — нове дихання української музики. Працює в жанрі фольктроніка. На початку червня 2019 року KHAYAT випустив дебютний альбом KHMIL’, в якому зумів поєднати електронну музику, звуки повсякденного життя і народний вокал. Артист провів сольний концерт у київському «Зеленому театрі», на якому зібралися сотні прихильників творчості KHAYAT. У жовтні KHAYAT представив відеокліп на новий сингл OSOKA. Плідна музична робота принесла свої результати — KHAYAT став номінантом премії YUNA-2020 у категорії «Відкриття року».

David Axelrod ще рік тому був Володимиром Ткаченком, але в дев’ятому сезоні шоу «Голос країни» постав з новим офіційним ім’ям і прізвищем. Відео виступу співака з піснею «Never Enough» потрапило в тренди YouTube і отримало понад два мільйони переглядів, а на потужний і харизматичний вокал Аксельрода повернулися всі тренери. Новий етап своєї кар’єри виконавець почав з треку «Boom! Boom!», прем’єра якого відбулася під час гала-концерту легендарної музичної премії «Золота Жар-птиця»-2019.

TVORCHI — український електронний дует з Тернополя, в який входять саунд-продюсер Андрій Гуцуляк і вокаліст Джеффрі Кенні. Гурт було засновано в 2018 році. Музичний стиль не має точного визначення, оскільки поєднує і танцювальний манер, і розслаблююче звучання. У хлопців є два альбоми: «The parts» (2018) і «Disco lights» (2019), а також два сингли «Slow» і «You». Також 9 вересня 2019 року вийшов сингл «#не танцюю», а 16 вересня гурт представив іронічний кліп до нього.

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