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Данилко втратить дар мови: THE HARDKISS повертаються на Нацвідбір!

12.02.2020

Зовсім скоро, 15 лютого, на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ пройде другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Запрошеним гостем ефіру став український рок-гурт THE HARDKISS.

Саме THE HARDKISS виступлять у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020!

THE HARDKISS – найкращий рок-гурт України 2017 року за версією YUNA. Найкращий альтернативний проєкт 2016 і 2017 року за версією M1 Music Awards. У 2016 році гурт також брав участь у Національному відборі на Євробачення, за результатами якого зайняв друге місце.

Також гостями другого півфіналу стануть: представниця України на дитячому Євробаченні-2019 Софія Іванько і представник Чехії на Євробаченні-2020 Бенні Крісто.

Нагадаємо, у другому півфіналі глядачі побачать другу вісімку конкурсантів: MOONZOO feat F.M.F Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. За результатами балів від суддів і глядачів до фіналу пройдуть тільки троє з них.

Нагадаємо, телевізійна зйомка Національного відбору буде проходити в столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37. Квитки на Tickets Box.

Музичний продюсер Національного відбору-2020 року – Руслан Квінта.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Члени журі: Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

А придбати квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена жюрі Національного відбору на Євробачення-2020

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