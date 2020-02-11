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FO SHO – «BLCK SQR»: гурт представив пісню для Нацвідбору на Євробачення-2020

11.02.2020

Афроукраїнський хіп-хоп-проєкт FO SHO виступить на Національному відборі на Євробачення 2020 з піснею «BLCK SQR». Три сестри, які підкорили соцмережі, готові поборотися за право представляти Україну на пісенному конкурсі цього року з реп-хітом. 

Відомо, що FO SHO – афроукраїнського хіп-хоп-проєкт, створений на початку 2019 року в Харкові. У складі гурту три сестри – Бетті, Сіона і Маріам Ендале. Назва колективу перекладається як «точно» («for sure»). SHO – український варіант скорочення англійського слова «sure». 3 червня 2019 року на YouTube-каналі FO SHO з’явився перший офіційний кліп гурту на пісню «Xtra», який буквально розірвав мережу.

Більше на тему: FO SHO: історія створення, творчість та всі новини про гурт

Слухайте пісню трьох сестер «BLCK SQR» для Нацвідбору на Євробачення-2020!

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: KHAYAT — CALL FOR LOVE: KHAYAT представив пісню для Націвідбору-2020

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