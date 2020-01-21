FO SHO: історія створення, творчість та всі новини про гурт

Афроукраїнський хіп-хоп-проєкт FO SHO виступить на Національному відборі на Євробачення-2020. Три екзотичні сестри, що підкорили соцмережі, готові поборотися за право представляти Україну на пісенному конкурсі цього року. Історію створення та про творчість FO SHO – дізнаєтеся в матеріалі.

FO SHO — афроукраїнський хіп-хоп-проєкт, створений на початку 2019 року в Харкові. У складі гурту три сестри — Бетті, Сіона і Маріам Ендале. Назва гурту перекладається як «точно» («for sure»). SHO — український варіант скорочення англійського слова «sure». 3 червня 2019 року на YouTube-каналі FO SHO з’явився перший офіційний кліп гурту на пісню «Xtra», який буквально розірвав мережу.

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Бетті, старша із сестер, отримала медичну освіту, працювала стоматологом і паралельно намагалася займатися музикою. Молодші більш поглиблено займалися творчістю. Маріам з шести років навчалася грі на скрипці, а Сіона з п’яти років грала на фортепіано.

Старша повністю інтегрувалася в музику лише в 2016 році. Вона звільнилася з клініки і переїхала до Києва. Відомо, що вона займалася розспівуванням з Наталею Могилевською та була бек-вокалісткою у Tayanna.

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Зараз колектив живе на два міста — Київ і Харків. Бетті переїхала до столиці, Сіона навчається у харківському університеті, а Маріам цього року закінчила середню школу у Харкові. У планах дівчат найближчим часом повністю об’єднатися в Києві.

На Нацвідборі 2020 FO SHO виступлять з синглом «BLCK SQR».



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