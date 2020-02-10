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GIO: біографія, творчість і всі новини про артиста

10.02.2020

GIO — півфіналіст Нацвідбору на Євробачення 2020. Хлопець — молодий музикант, автор і композитор, який виступає в жанрі pop-music. Він запам’ятався глядачам Нацвідбору своєю щирістю і харизмою, хоча й не пройшов у фінал.

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За свій творчий шлях GIO встиг спробувати себе на багатьох відомих музичних шоу України, таких як «Х-фактор» і «Голос Країни», співав з оркестром «Lords of The Sound», що ще більше надихнув GIО розвиватися в сольному напрямку.

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Восени GIO представив свій перший англомовний сингл «Feeling so Lost». Також 14 листопада 2019 року GIO успішно провів свій Перший сольний концерт в Bel Etage Music Hall, де музикант представив 12 авторських пісень.

На даний момент своїм музичним просуванням GIO займається самостійно. Зараз GIO активно працює над записом свого першого альбому.

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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