GIO: біографія, творчість і всі новини про артиста

GIO — півфіналіст Нацвідбору на Євробачення 2020. Хлопець — молодий музикант, автор і композитор, який виступає в жанрі pop-music. Він запам’ятався глядачам Нацвідбору своєю щирістю і харизмою, хоча й не пройшов у фінал.

Євробачення 2020: перший півфінал відбору на Євробачення 2020 (ефір від 08.02.2020) дивитись онлайн

За свій творчий шлях GIO встиг спробувати себе на багатьох відомих музичних шоу України, таких як «Х-фактор» і «Голос Країни», співав з оркестром «Lords of The Sound», що ще більше надихнув GIО розвиватися в сольному напрямку.

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Восени GIO представив свій перший англомовний сингл «Feeling so Lost». Також 14 листопада 2019 року GIO успішно провів свій Перший сольний концерт в Bel Etage Music Hall, де музикант представив 12 авторських пісень.

На даний момент своїм музичним просуванням GIO займається самостійно. Зараз GIO активно працює над записом свого першого альбому.

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