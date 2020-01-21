Katya Chilly: біографія, творчість і всі новини про артистку

Katya Chilly ‒ відома українська виконавиця, посол толерантності UNDP Ukraine, етнограф, фольклорист. Співачка стала півфіналісткою Національного відбору на Євробачення-2020 і готова боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі. Біографію учасниці Національного відбору на Євробачення-2020 Katya Chilly читайте в матеріалі.

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Katya Chilly (Катерина Кондратенко) народилася 12 липня 1978 року в Києві. З дитинства дівчина не уявляла свого життя без музики. Перша слава прийшла до Katya Chilly в 1996 році, коли артистка представила матеріал, який відразу викликав ажіотаж. Вона міксувала фольклорні мотиви з електронною музикою.

Інтерес до української співачки почала проявляти і закордонна публіка. У 1997 році президент MTV Біл Роуді запросив її взяти участь у програмах каналу.

Сьогодні Katya Chilly домоглася колосальних успіхів в кар’єрі. Вона є автором Міжнародного медіапроєкту «Дао де Цзин по-українськи», засновницею та ініціаторкою всесвітнього марафону співу корінних народів «Вихід на нову парадигму. Маніфест Миру», а також засновницею й авторкою освітнього курсу з музикології «Звук як система координат».

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Katya Chilly закінчила аспірантуру за спеціальністю «Фольклористика» КНУ ім. Тараса Шевченка. Співачка випустила 5 аудіоальбомів і ще три готує до релізу. За свою творчу кар’єру дала понад 40 сольних концертів у Великобританії, понад 1000 концертів в Україні, а ще у неї близько 20 млн переглядів композицій на YouTube.

Також Katya Chilly має звання «Кавалер ордена Миру» від фонду Реріхів і нагороду від Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

«Я вирішила взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2020 року, тому що відчула, що настав час. Ми повинні бути зараз саме тут. Я просто відчуваю імпульс і радість від процесу. Я не відчуваю конкуренції, я відчуваю величезну команду як організм. Я відчуваю пригоду та енергію, яка тече крізь нас. Я щаслива, що з’явилася така можливість. Я рада нашій готовності. Я вдячна світу за це».

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