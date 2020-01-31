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Катя Чілі підірвала соцмережі: транс, шамани та сенсаційна пісня на Євробачення-2020
Вчора одна із найвідоміших учасниць Нацвідбору на Євробачення-2020 епатувалала українців своїм неординарним виконанням пісні. Катя Чілі ексклюзивно для телеканалу СТБ представила частину своєї конкурсної пісні, яку Україна почує вже за тиждень – 8 лютого на першому півфіналі Нацвідбору. Детальніше – далі в матеріалі.
Під час зйомок інтерв’ю для телеканалу СТБ відома артистка Катя Чілі виконала уривок пісні для Євробачення-2020. Відомо, що повну версію українці зможуть послухати тільки в ефірі Нацвідбору-2020. Креативна співачка настільки шокувала своїм незвичним виконанням країну, що обговорення її виступу у соцмережах не вщухають другий день поспіль.Тисячі поширень, сотні мемів та коментарі блогерів. Катя Чілі підриває Інтернет!
За словами артистки, на нас чекає справжній перформанс! Катя Чілі натякнула на те, що в її виступі буде шаман та незвична мелодика. Однак яким буде її номер? Дізнаємось вже за тиждень!
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@katyachilly ексклюзивно для @stbua представила початок своєї конкурсної пісні для Нацвідбору на #Євробачення-2020. ⠀ Ми настільки вражені, що оголошуємо КОНКУРС #СпівайЯкKatyaChilly: 1. Опублікуй сторіс, в якому співаєш довше, ніж Катя, тобто не менше 14 секунд. 2. Відмічай @stbua та став хештег #СпівайЯкKatyaChilly в коментарях під цим постом 3. Підписка на нас та відкритий профіль – обов’язково! 4. А вже в понеділок (3.02) ми оберемо переможця та подаруємо йому квиток на 2 персони на перший півфінал Національного відбору на Євробачення, в якому виступатиме Katya Chilly. ⠀ Нехай удача буде на твоїй стороні😅 #СТБ #МожливоВсе #eurovision
А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/
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