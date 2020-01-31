Вчора одна із найвідоміших учасниць Нацвідбору на Євробачення-2020 епатувалала українців своїм неординарним виконанням пісні. Катя Чілі ексклюзивно для телеканалу СТБ представила частину своєї конкурсної пісні, яку Україна почує вже за тиждень – 8 лютого на першому півфіналі Нацвідбору. Детальніше – далі в матеріалі.

Під час зйомок інтерв’ю для телеканалу СТБ відома артистка Катя Чілі виконала уривок пісні для Євробачення-2020. Відомо, що повну версію українці зможуть послухати тільки в ефірі Нацвідбору-2020. Креативна співачка настільки шокувала своїм незвичним виконанням країну, що обговорення її виступу у соцмережах не вщухають другий день поспіль.Тисячі поширень, сотні мемів та коментарі блогерів. Катя Чілі підриває Інтернет!

За словами артистки, на нас чекає справжній перформанс! Катя Чілі натякнула на те, що в її виступі буде шаман та незвична мелодика. Однак яким буде її номер? Дізнаємось вже за тиждень!

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