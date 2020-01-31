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Катя Чили подорвала соцсети: транс, шаманы и сенсационная песня на Евровидение-2020
Вчера одна из самых известных участниц Нацотбора на Евровидение-2020 эпатировала украинцев своим неординарным исполнением песни. Катя Чили эксклюзивно для телеканала СТБ представила часть своей конкурсной песни, которую Украина услышит уже через неделю – 8 февраля на первом полуфинале Нацотбора. Подробнее – далее в материале.
Во время съемок интервью для телеканала СТБ известная артистка Катя Чили выполнила отрывок
песни для Евровидения-2020. Известно, что полную версию украинцы смогут послушать только в эфире Нацотбора 2020. Креативная певица настолько шокировала своим необычным исполнением страну, что обсуждение ее выступления в соцсетях не утихают второй день подряд. Тысячи распространений, сотни мэмов и комментарии блогеров. Катя Чили подрывает Интернет!
По словам артистки, нас ждет настоящий перфроманс! Катя Чили намекнула на то, что в ее выступлении будет шаман и необычная мелодика. Однако каким будет ее номер? Узнаем уже через неделю!
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@katyachilly ексклюзивно для @stbua представила початок своєї конкурсної пісні для Нацвідбору на #Євробачення-2020. ⠀ Ми настільки вражені, що оголошуємо КОНКУРС #СпівайЯкKatyaChilly: 1. Опублікуй сторіс, в якому співаєш довше, ніж Катя, тобто не менше 14 секунд. 2. Відмічай @stbua та став хештег #СпівайЯкKatyaChilly в коментарях під цим постом 3. Підписка на нас та відкритий профіль – обов’язково! 4. А вже в понеділок (3.02) ми оберемо переможця та подаруємо йому квиток на 2 персони на перший півфінал Національного відбору на Євробачення, в якому виступатиме Katya Chilly. ⠀ Нехай удача буде на твоїй стороні😅 #СТБ #МожливоВсе #eurovision
А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/
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