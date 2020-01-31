Вчера одна из самых известных участниц Нацотбора на Евровидение-2020 эпатировала украинцев своим неординарным исполнением песни. Катя Чили эксклюзивно для телеканала СТБ представила часть своей конкурсной песни, которую Украина услышит уже через неделю – 8 февраля на первом полуфинале Нацотбора. Подробнее – далее в материале.

Во время съемок интервью для телеканала СТБ известная артистка Катя Чили выполнила отрывок

песни для Евровидения-2020. Известно, что полную версию украинцы смогут послушать только в эфире Нацотбора 2020. Креативная певица настолько шокировала своим необычным исполнением страну, что обсуждение ее выступления в соцсетях не утихают второй день подряд. Тысячи распространений, сотни мэмов и комментарии блогеров. Катя Чили подрывает Интернет!

По словам артистки, нас ждет настоящий перфроманс! Катя Чили намекнула на то, что в ее выступлении будет шаман и необычная мелодика. Однако каким будет ее номер? Узнаем уже через неделю!

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