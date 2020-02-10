GIO: биография, творчество и все новости об артисте

GIO — полуфиналист Нацотбора на Евровидение 2020. Парень – молодой музыкант, автор и композитор, который выступает в жанре pop-music. Он запомнился зрителям Нацотбора своей искренностью и харизмой, хотя и не прошел в финал.

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

За свой творческий путь GIO успел попробовать себя на многих известных музыкальных шоу Украины, таких как «Х-фактор» и «Голос Країни», пел с оркестром «Lords of The Sound», что еще больше вдохновило GIО развиваться в сольном направлении.

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Осенью GIO представил свой первый англоязычный сингл «Feeling so Lost». Также 14 ноября 2019 года GIO успешно провел свой Первый сольный концерт в Bel Etage Music Hall, где музыкант представил 12 авторских песен.

На данный момент своим музыкальным продвижением GIO занимается самостоятельно. Сейчас GIO активно работает над записью своего первого альбома.

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