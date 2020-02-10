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GIO: биография, творчество и все новости об артисте

10.02.2020

GIO — полуфиналист Нацотбора на Евровидение 2020. Парень – молодой музыкант, автор и композитор, который выступает в жанре pop-music. Он запомнился зрителям Нацотбора своей искренностью и харизмой, хотя и не прошел в финал.

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

 За свой творческий путь GIO успел попробовать себя на многих известных музыкальных шоу Украины, таких как «Х-фактор» и «Голос Країни», пел с оркестром «Lords of The Sound», что еще больше вдохновило GIО развиваться в сольном направлении. 

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Осенью GIO представил свой первый англоязычный сингл «Feeling so Lost». Также 14 ноября 2019 года GIO успешно провел свой Первый сольный концерт в Bel Etage Music Hall,  где музыкант представил 12 авторских песен.

На данный момент своим музыкальным продвижением GIO занимается самостоятельно. Сейчас GIO активно работает над записью своего первого альбома.

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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