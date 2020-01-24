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GIO: У моей песни для Нацотбора будет новое звучание!

24.01.2020

GIO — полуфиналист Нацотбора на Евровидение-2020 — рассказал о своей конкурсной песне и о будущем выступлении. Подробнее – далее в материале. 

Молодой и талантливый артист GIO сегодня в Instagram расказал о своей подготовке к Нацотбору. 

 «Ребята, в первую очередь хочу поблагодарить каждого за ту поддержку и теплые слова, которые я получаю от вас со дня объявления списка на Нацотбор. Однако много вопросов о том, с какой песней я все же буду участвовать. Так что давайте приоткроем завесу, дабы избежать путаницы. Это будет песня «Feeling so Lost», которая была написана ещё в ноябре перед моим первым сольным концертом и первоначальную версию которой вы уже могли слышать», – написал исполнитель.

Но, по его словам, специально для Нацотбора певец прямо сейчас дорабатывает свою композицию:

 «Сейчас я дорабатываю песню, чтобы добавить в нее нового звучания и сделать ее более сценической. Обещаю, что уже очень скоро вы сможете услышать финальный вариант моей песни, с которой буду выступать 8 февраля, и это будет огонь!»

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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