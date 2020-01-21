Katya Chilly: биография, творчество и все новости об артистке

Katya Chilly ‒ известная украинская исполнительница, посол толерантности UNDP Ukraine, этнограф, антрополог, фольклорист. Певица стала полуфиналисткой Национального отбора на Евровидение-2020 и готова бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе. Биографию участницы Национального отбора на Евровидение-2020 Katya Chilly читайте в материале.

Больше по теме: KRUTЬ: биография, творчество и все новости об артистке

Katya Chilly (Екатерина Кондратенко) родилась 12 июля 1978 года в Киеве. С самого детства девушка не мыслила своей жизни без музыки. Первая слава пришла к Katya Chilly в 1996 году, когда артистка представила материал, который сразу вызвал ажиотаж. Она миксовала фольклорные мотивы с электронной музыкой.

Интерес к украинской певице начала проявлять и заграничная публика. В 1997 году президент MTV Билл Роуди пригласил ее участвовать в программах канала.

Сегодня Katya Chilly добилась колоссальных успехов в карьере. Она является автором Международного медиапроекта «Дао дэ Цзин по-украински», основателем и инициатором всемирного марафона пения коренных народов «Выход на новую парадигму. Манифест Мира», а также основателем и автором образовательного курса по музыкологии «Звук как система координат».

Больше по теме: GARNA: биография, творчество и все новости об артистке

Katya Chilly окончила аспирантуру по специальности «Фольклористика» КНУ им. Тараса Шевченко. Певица выпустила 5 аудиоальбомов и еще три готовит к релизу. За свою творческую карьеру дала более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 концертов в Украине, а также у нее около 20 млн просмотров композиций на YouTube.

Также Katya Chilly имеет звание «Кавалер ордена Мира» от фонда Рерихов и награду от патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

«Я решила принять участие в Национальном отборе на Евровидение-2020, потому что почувствовала, что пришло время. Мы должны быть сейчас именно здесь. Я просто чувствую импульс и радость от процесса. Я не чувствую конкуренции, я чувствую огромную команду как организм. Я чувствую приключение и энергию, которая течет сквозь нас. Сейчас я счастлива, что появилась такая возможность. Я рада нашей готовности. Я благодарна миру за это».

Больше по теме: Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2020 (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ