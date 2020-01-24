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GIO: У моїй пісні для Нацвідбору буде нове звучання!

24.01.2020

GIO – півфіналіст Нацвідбору на Євробачення-2020 – розповів про свою конкурсну пісню і про майбутній виступ. Детальніше – далі в матеріалі.

Молодий і талановитий артист GIO сьогодні в Instagram розповів про свою підготовку до Нацвідбору.

 «Насамперед хочу подякувати кожному за ту підтримку і теплі слова, які я отримую від вас з дня оголошення списку на Нацвідбір. Однак багато питань про те, з якою піснею я все ж буду брати участь. Тож давайте відкриємо завісу, щоб уникнути плутанини. Це буде пісня «Feeling so Lost», яка була написана ще в листопаді перед моїм першим сольним концертом і початкову версію якої ви вже могли чути», – написав виконавець.

Але, за його словами, спеціально для Нацвідбору співак зараз доопрацьовує свою композицію:

 «Зараз я доопрацьовую пісню, щоб додати в неї нового звучання і зробити її більш сценічною. Обіцяю, що вже дуже скоро ви зможете почути фінальний варіант моєї пісні, з якою виступатиму 8 лютого, і це буде вогонь!»

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

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