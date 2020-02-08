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CLOUDLESS: історія створення, творчість і всі новини про гурт

08.02.2020

Гурт CLOUDLESS виступить на Національному відборі на Євробачення-2020. Яскраві виконавці поборються за можливість представити Україну на міжнародній музичній арені. Більше про CLOUDLESS, історію створення та творчість — читайте в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 08.02.2019 (перший півфінал)

cloudless

Бойз-бенд, який складається з трьох сміливих і яскравих виконавців — Антона Панфілова, Юрія Каналоша та Михайла Шатохіна, — неможливо порівняти з жодним гуртом.

cloudless

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CLOUDLESS має не лише тонке відчуття музики та відкритість лірики, а й сміливу подачу, ніби заграє з почуттями слухача і повністю переносить його у свій всесвіт. У Нацвідборі на Євробачення гурт бере участь із синглом «Drown Me Down». Команда хоче представити Європі своє бачення музичної сучасності та майбутнього, а також свіжу інтерпретацію інді-поп-віжн.

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Нагадаємо, що широку популярність гурт здобув у 2017 році завдяки пісні «Між світами», що стала саундтреком до серіалу «Школа». Також пісні CLOUDLESS можна почути в серіалах «Папаньки», «Сидоренки-Сидоренки», фільмі «Зустріч однокласників» та багатьох розважальних шоу — «Хата на тата», «Кохання на виживання», «Чотири весілля», «Зважені та щасливі».

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