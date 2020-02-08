CLOUDLESS: история создания, творчество и все новости о группе

Группа CLOUDLESS выступит на Национальном отборе на Евровидение-2020. Яркие исполнители поборются за возможность представить Украину на международной музыкальной арене. Больше о CLOUDLESS, истории создания и творчестве — читайте в материале.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 08.02.2019 (первый полуфинал)

Бойз-бэнд, который состоит из трех смелых и ярких исполнителей — Антона Панфилова, Юрия Каналоша и Михаила Шатохина, — невозможно сравнить ни с одной группой

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CLOUDLESS имеет не только тонкое чувство музыки и открытость лирики, но и смелую подачу, будто заигрывает с чувствами слушателя и полностью переносит его в свою вселенную. На Нацотборе на Евровидение группа принимает участие с синглом «Drown Me Down». Команда хочет представить Европе свое видение музыкальной современности и будущего, а также свежую интерпретацию инди-поп-вижн.

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Напомним, что широкую известность группа получила в 2017 году благодаря песне «Між світами», ставшей саундтреком к сериалу «Школа». Также песни CLOUDLESS можно услышать в сериалах «Папаньки», «Сидоренко-Сидоренко», фильме «Встреча одноклассников» и многих развлекательных шоу — «Хата на тата», «Кохання на виживання», «Чотири весілля», «Зважені та щасливі».

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