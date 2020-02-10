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CLOUDLESS: топ-5 пісень учасників Нацвідбору-2020

10.02.2020

Відомо, що гурт CLOUDLESS  – учасники Нацвідбору на Євробачення-2020складається з трьох сміливих і яскравих виконавців Антона Панфілова, Юрія Каналоша та Михайла Шатохіна. Одні з найкращих пісень гурту – в матеріалі!

cloudless

Більше на тему: CLOUDLESS – Drown me Down: фото бекстейджу зі зйомок кліпу

CLOUDLESS має не лише тонке відчуття музики і відкритість лірики, а й сміливу подачу, ніби заграє з почуттями слухача і повністю переносить його у свій всесвіт. У Нацвідборі на Євробачення гурт бере участь із синглом «Drown Me Down». Команда хоче представити Європі своє бачення музичної сучасності та майбутнього, а також свіжу інтерпретацію інді-поп-віжн. Найкращі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 CLOUDLESS слухайте вже зараз!

Більше на тему: Усі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

CLOUDLESS – «VDCHVT»

CLOUDLESS – «Сон»

CLOUDLESS – «Небо на Стелі»

CLOUDLESS – «Течія»

CLOUDLESS – «Вдень і Вночі»

Більше на тему: Jerry Heil: топ-5 пісень учасниці Відбору на Євробачення 2020

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