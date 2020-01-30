6 березня на телеканалі СТБ стартує найромантичніше реаліті країни «Холостяк». Стало відомо, що новим головним героєм став чоловік, який з легкістю долає земне тяжіння. Хто він, Холостяк 10-го сезону, — читайте в матеріалі.

Він багато років ішов до своєї мети, підкорював небо і боров стихії. Телеканал СТБ оголосив ім’я нового головного героя реаліті «Холостяк». Макс — пілот і власник льотної школи в Майамі. Його професія не знає імпровізації, а вимагає повної зосередженості. Впевнений, харизматичний, професіонал своєї справи, а також той, кого так довго шукали на місце головного героя 10-го сезону.

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«Пошуки 10-го Холостяка тривали дуже довго. Ми на три місяці перенесли зйомки, адже шукали і чекали на цього чоловіка. Він — пілот. Власник льотної школи в Майамі. Прізвище ми поки не скажемо, це ще один наш секрет. Дивіться телеканал СТБ, скоро все дізнаєтеся», — прокоментувала керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Не пропустіть прем’єру 10-го сезону романтичного реаліті країни «Холостяк» 6 березня на телеканалі СТБ!

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