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Гурт [Ò]: історія створення, творчість і всі новини про гурт

22.01.2020

Вже 8 лютого гурт [Ò] відкриє перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Пропонуємо вам дізнатися більше про історію створення та творчість колективу.  А також всі новини про гурт [Ò] — читайте в матеріалі.

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Гурт [Ò] — київський колектив, який працює в напрямі «поп-музика майбутнього». Свого часу кожен з них працював з великою кількістю відомих артистів. 

  • Вокалістка Оля Чернишова працювала на бек-вокалі Олега Скрипки, Джамали, Pianoboy, Kadnay, Brunette Shoot Blondes, Асії Ахат, Illaria. Також виступала разом з 10-кратним лауреатом Греммі — Боббі МакФерріном і навіть написала пісню для Тіни Кароль. 
  • Саунд-продюсер Саша Каспров писав аранжування в останньому альбомі Джамали.
  • Бас-гітарист Єгор Гавриленко співпрацював разом з такими артистами, як Інгрет, Аліса Тарабарова, Kadnay, The ВЙО, Ярмак, Фагот, Крихітка Цахес та ін.

Колектив сколихнув український інтернет в 2017 році своєю піснею «Мушечки». В цей же час група розпочинає співпрацю з українським лейблом «Masterskaya» і випускає перший міні-альбом «Самий сок». Унікальне звучання і сміливі музичні експерименти забезпечують групі заслужену увагу ЗМІ і виступи на найбільших українських фестивалях, таких як: Atlas Weekend, «Білі ночі», Open Podil 2017, «Уличная еда», Lviv Acoustic Fest 2017, OIFF 2017, Гедонізм 2017, Masterskaya Street Point, Summer Nights Odessa. Як результат успішного старту гурт [Ò] отримує премію «Хіт року» від радіо KissFm і приз в номінації «Свіжа Кров» від Jagermeister Music Awards.

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У квітні 2018 виходить у світ міні-альбом «Роби Любов» з однойменним бенгером, який стає другою візитною карткою групи і показує нову сторону творчості. Колектив знову стає бажаним гостем музичних фестивалів і до списку додається: «Імпульс Фест», «Коктебель Джаз Фест», Via Carpatia, Street Music Day і перша поїздка за кордон на фестиваль Wschod Kultury (Польща).

Більше на тему: Євробачення-2020: результати жеребкування учасників Нацвідбору

Натхненний позитивною реакцією шанувальників, гурт продовжує роботу над матеріалом і в квітні 2019 року випускає перший повноформатний альбом «Суперінтроверт», на підтримку якого пройшов перший сольний концерт в столичному клубі Атлас. Концерт відвідали 900 глядачів. У цьому ж році колектив у складі української делегації вдало представляє Україну на одному з найбільш значущих європейських шоукейс-фестивалів Waves Vienna, де отримує величезну підтримку від іноземних ЗМІ та представників світової музичної індустрії. Гурт регулярно бере участь в зйомках музичних шоу, таких як «Годный Год», «Мастерской огонек», «Новий рік на Суспільному» тощо. Максимально сприяє позитивній зміні культурної складової музичної індустрії.

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Європейську спрямованість гурт зберігає і в 2020 році, подаючись на участь в Національному відборі на Євробачення-2020.

Анна Голішевська

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