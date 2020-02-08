Уже 8 февраля группа [Ò] откроет первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Предлагаем вам узнать больше об истории создания и творчестве коллектива. А также все новости о группе [Ò] — читайте в материале.

Смотрите онлайн Национальный отбор на Евровидение 2020 (Украина): первый полуфинал 8 февраля 2020

Группа [Ò] — киевский коллектив, который работает в направлении «поп-музыка будущего». В свое время каждый из них работал с большим количеством известных артистов.

Вокалистка Оля Чернышева работала на бэк-вокале Олега Скрипки, Джамалы, Pianoboy, Kadnay, Brunette Shoot Blondes, Ассии Ахат, Illaria. Также выступала вместе с 10-кратным лауреатом Грэмми — Бобби Макферрином и даже написала песню для Тины Кароль.

Саунд-продюсер Саша Каспров писал аранжировки в последнем альбоме Джамалы.

Бас-гитарист Егор Гавриленко сотрудничал с такими артистами, как Ингрет, Алиса Тарабарова, Kadnay, The ВЙО, Ярмак, Фагот, Крошка Цахес и другие.

Коллектив всколыхнул украинский интернет в 2017 году своей песней «Мушечки». В это же время группа начинает сотрудничество с украинским лейблом «Masterskaya» и выпускает первый мини-альбом «Самый сок». Уникальное звучание и смелые музыкальные эксперименты обеспечивают группе заслуженное внимание СМИ и выступления на крупнейших украинских фестивалях, таких как: Atlas Weekend, «Белые ночи», Open Podil 2017, Уличная Еда, Lviv Acoustic Fest 2017, OIFF 2017, Гедонизм 2017, Masterskaya Street Point, Summer Nights Odessa. В результате успешного старта группа [Ò] получает премию «Хит года» от радио KissFm и приз в номинации «Свежая Кровь» от Jagermeister Music Awards.

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В апреле 2018 выходит в свет мини-альбом «Роби Любов» с одноименным бенгером, который становится второй визитной карточкой группы и показывает новую сторону творчества. Группа снова становится желанным гостем музыкальных фестивалей и в список площадок добавляются: «Импульс Фест», «Коктебель Джаз Фест», Via Carpatia, Street Music Day и первая поездка за границу на фестиваль Wschod Kultury (Польша).

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Вдохновленная положительной реакцией поклонников, группа продолжает работу над материалом и в апреле 2019 выпускает первый полноформатный альбом «Суперінтроверт», в поддержку которого прошел первый сольный концерт в столичном клубе Атлас. Концерт посетили 900 зрителей. В этом же году группа в составе украинской делегации удачно представляет Украину на одном из самых значимых европейских шоукейс-фестивалей Waves Vienna, где получает огромную поддержку от иностранных СМИ и представителей мировой музыкальной индустрии. Коллектив регулярно участвует в съемках музыкальных шоу, таких как «Годный Год», «Мастерской огонек», «Новий рік на Суспільному». Максимально способствует положительному изменению культурной составляющей музыкальной индустрии.

Европейскую направленность группа сохраняет и в 2020 году, подаваясь на участие в Национальном отборе на Евровидение-2020.

Анна Голишевская

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