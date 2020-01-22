Євробачення-2020: результати жеребкування учасників Нацвідбору
Відбулося довгоочікуване жеребкування, яке визначило порядок виступів конкурсантів на Нацвідборі на Євробачення-2020. Вже у лютому 16 учасників боротимуться за право поїхати до Роттердаму, Нідерланди, представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі. Коли виступатимуть конкурсанти – дізнайтеся в матеріалі.
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Учасники представлять свої пісні у двох півфіналах (8 і 15 лютого), по вісім виконавців у кожному. Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2020, залежить від журі та глядачів.
8 лютого (перший півфінал Нацвідбору-2020):
1. [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. KRUTЬ
5. Go-A
6. CLOUDLESS
7. GIO
8. Assol
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15 лютого (другий півфінал Нацвідбору-2020):
2. FO SHO
5. GARNA
6. KHAYAT
7. David Axelrod
8. TVORCHI
А 22 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020, під час якого буде визначено переможця. Тож слідкуйте на телеканалі СТБ за прямими ефірами, аби дізнатися першими, хто представлятиме Україну в Роттердамі.
Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.
Члени журі – Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.
Телевізійна зйомка Національного відбору на Євробачення відбудеться у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.
А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:
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