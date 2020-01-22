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Євробачення-2020: результати жеребкування учасників Нацвідбору

22.01.2020

Відбулося довгоочікуване жеребкування, яке визначило порядок виступів конкурсантів на Нацвідборі на Євробачення-2020. Вже у лютому 16 учасників боротимуться за право поїхати до Роттердаму, Нідерланди, представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі. Коли виступатимуть конкурсанти – дізнайтеся в матеріалі. 

Евровидение 2020

Більше на тему: Усі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Учасники представлять свої пісні у двох півфіналах (8 і 15 лютого), по вісім виконавців у кожному. Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2020, залежить від журі та глядачів.

8 лютого (перший півфінал Нацвідбору-2020):

евровидение 2020

1.  [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

15 лютого (другий півфінал Нацвідбору-2020):

евровидение 2020

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. FO SHO

3. Еліна Іващенко

4. Олександр Порядинський

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

А 22 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020, під час якого буде визначено переможця. Тож слідкуйте на телеканалі СТБ за прямими ефірами, аби дізнатися першими, хто представлятиме Україну в Роттердамі.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Члени журі – Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Телевізійна зйомка Національного відбору на Євробачення відбудеться у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Визначено повний склад журі Нацвідбору на Євробачення-2020

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