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Евровидение-2020: результаты жеребьевки участников Нацотбора
Жеребьевка определила порядок выступлений конкурсантов на Нацотборе на Евровидение-2020. В феврале 16 участников будут бороться за право поехать в Роттердам, Нидерланды, представлять Украину на международном музыкальном конкурсе. Когда будут выступать конкурсанты – узнайте в материале.
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Участники представят свои песни в двух полуфиналах (8 и 15 февраля), по восемь исполнителей в каждом. Кто будет представлять Украину на Евровидении-2020, зависит от жюри и зрителей.
8 февраля (первый полуфинал Нацотбора-2020):
1. [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. KRUTЬ
5. Go-A
6. CLOUDLESS
7. GIO
8. Assol
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15 февраля (второй полуфинал Нацотбора-2020):
2. FO SHO
5. GARNA
6. KHAYAT
8. TVORCHI
А 22 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020, в ходе которого определится победитель. Поэтому смотрите на телеканале СТБ прямые эфиры, чтобы узнать первыми, кто отправится представлять Украину в Роттердаме.
Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.
Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Телевизионная съемка Национального отбора на Евровидение будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.
А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/
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