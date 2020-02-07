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Евровидение-2020: результаты жеребьевки участников Нацотбора

07.02.2020

Жеребьевка определила порядок выступлений конкурсантов на Нацотборе на Евровидение-2020. В феврале 16 участников будут бороться за право поехать в Роттердам, Нидерланды, представлять Украину на международном музыкальном конкурсе. Когда будут выступать конкурсанты – узнайте в материале.

Евровидение 2020

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Участники представят свои песни в двух полуфиналах (8 и 15 февраля), по восемь исполнителей в каждом. Кто будет представлять Украину на Евровидении-2020, зависит от жюри и зрителей.

8 февраля (первый полуфинал Нацотбора-2020):

евровидение 2020

1. [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

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15 февраля (второй полуфинал Нацотбора-2020):

евровидение 2020

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. FO SHO

3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинский

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

А 22 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020, в ходе которого определится победитель. Поэтому смотрите на телеканале СТБ прямые эфиры, чтобы узнать первыми, кто отправится представлять Украину в Роттердаме.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Телевизионная съемка Национального отбора на Евровидение будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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