Відбулися перший та другий півфінали Нацвідбору на Євробачення-2020. Уже відомо, хто став фіналістом та виступить знову 22 лютого. Редакція сайту STB.UA пропонує прослухати пісні тих, хто наблизився до можливості представити Україну в Роттердамі. Пісні фіналістів — слухайте в матеріалі.

Пропонуємо послухати пісні фіналістів Національного відбору 22 лютого.

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

KHAYAT – «CALL FOR LOVE»

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

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Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

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