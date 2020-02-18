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Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору

18.02.2020

Відбулися перший та другий півфінали Нацвідбору на Євробачення-2020. Уже відомо, хто став фіналістом та виступить знову 22 лютого. Редакція сайту STB.UA пропонує прослухати пісні тих, хто наблизився до можливості представити Україну в Роттердамі. Пісні фіналістів — слухайте в матеріалі.

джери хеил

Пропонуємо послухати пісні фіналістів Національного відбору 22 лютого.

TVORCHI – «Bonfire»

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору

Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

KHAYAT – «CALL FOR LOVE»

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору

Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

 David Axelrod – «Horizon»

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору

Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

Більше на тему: Руслан Квінта: Кожен учасник Нацвідбору – це вже мій фаворит!

Jerry Heil – «Vegan»

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору

Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

KRUTЬ – «99»

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору

Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

 Go_A «Соловей»

Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору

Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020

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