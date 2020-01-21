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FO SHO – «BLCK SQR»: гурт представив пісню для Нацвідбору на Євробачення-2020

21.01.2020

Афроукраинский хип-хоп-проект FO SHO выступит на Национальном отборе на Евровидение-2020 с песней «BLCK SQR». Три сестры, покорившие соцсети, готовы побороться за право представлять Украину на песенном конкурсе в этом году с рэп-хитом. 

Известно, что FO SHO — афроукраинский хип-хоп-проект, созданный в начале 2019 года в Харькове. В составе группы три сестры — Бетти, Сиона и Мариам Ендале. Название группы переводится как «точно» («for sure»). SHO — украинский вариант сокращения английского слова «sure». 3 июня 2019 года на YouTube-канале FO SHO появился первый официальный клип группы на песню «Xtra», который буквально разорвал сеть. Слушайте песню трех сестер «BLCK SQR» для Нацотбора на Евровидение-2020 прямо сейчас! 

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

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