Євробачення-2020: учасники конкурсу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
16.01.2020
Цьогоріч Євробачення проходитиме в Роттердамі, Нідерланди. Деякі країни вже підтвердили імена учасників, які представлятимуть їх на масштабному міжнародному конкурсі. Ми підготували список країн-учасниць та їх представників на Євробаченні-2020, фінал якого відбудеться 16 травня. Подробиці – в матеріалі.
- Іспанія – Blas Cantó
- Бельгія – Hooverphonic
- Болгарія – VICTORIA
- Кіпр – Sandro
- Австрія – Vincent Bueno
- Грузія – Tornike Kipiani
- Нідерланди – Jeangu Macrooy
- Франція – Tom Leeb
- Албанія – Arilena ARA
- Північна Македонія – Vasil Garvanliev
Нагадаємо, що Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня в конференц-центрі та багатофункціональній арені Ahoy Rotterdam.
А ім’я представника від України на Євробаченні-2020 ми дізнаємося у фіналі Нацвідбору 22 лютого.
Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/
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