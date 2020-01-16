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Євробачення-2020: учасники конкурсу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

16.01.2020

Цьогоріч Євробачення проходитиме в Роттердамі, Нідерланди. Деякі країни вже підтвердили імена учасників, які представлятимуть їх на масштабному міжнародному конкурсі. Ми підготували список країн-учасниць та їх представників на Євробаченні-2020, фінал якого відбудеться 16 травня. Подробиці – в матеріалі.

Нагадаємо, що Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня в конференц-центрі та багатофункціональній арені Ahoy Rotterdam.

А ім’я представника від України на Євробаченні-2020 ми дізнаємося у фіналі Нацвідбору 22 лютого.

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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