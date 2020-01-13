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Нидерланды определили представителя на Евровидении-2020

13.01.2020

Через четыре месяца в Роттердаме будет проходить международный песенный конкурс Евровидение-2020. Страны – участницы конкурса уже одна за другой объявляют своих представителей. Уже выбран и представитель страны, принимающей конкурс.

На Евровидении-2020 Нидерланды представит молодой вокалист Жангу Макрой. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса. «Песня, которую он спел, сразу же тронула нас. Мы очень рады, что Жангу хочет отправиться в это путешествие с нами!» – говорит член Нацотбора Эрик ван Штаде.

Сам Жангу также радуется новостям: «Я удостоен огромной чести! Это мечта и самая прекрасная вещь, о которой я только мог мечтать». Известно, что конкурсная песня Жангу будет представлена позже.

Напомним, что имя представителя от Украины на Евровидении-2020 мы узнаем в финале Нацотбора 22 февраля.

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Больше по теме: Буду спрашивать о формуле Штайнмайера: Сергей Притула снова станет ведущим Нацотбора на Евровидение в 2020 году

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