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Евровидение-2020: Франция определилась со своим представителем

15.01.2020

До международного конкурса Евровидение-2020 осталось всего четыре месяца. Известно, что в этом году конкурс будет проходить в Роттердаме, Нидерланды. Страны-участницы уже объявляют своих представителей на международный конкурс. Кто будет представлять Францию на Евровидении-2020 – узнаем прямо сейчас! 

Недавно стало известно, что Францию на Евровидении-2020 представит Том Либ. 30-летний певец, актер и комик был выбран общественным вещателем Франции. Пока не сообщается, с какой композицией артист выступит на сцене Евровидения-2020.

«Евровидение – это знаковое и объединяющее событие. Я так горжусь тем, что представляю Францию, и не могу дождаться, когда это случится со всеми нами», – прокомментировал предстоящее участие в конкурсе Том Либ.

Напомним, что представитель Украины на Евровидении-2020 будет определен 22 февраля – в финале Нацотбора. 

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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