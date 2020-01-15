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Євробачення-2020: Франція визначилася зі своїм представником

15.01.2020

До міжнародного конкурсу Євробачення-2020 залишилося всього чотири місяці. Відомо, що цьогоріч конкурс проходитиме в Роттердамі, Нідерланди. Країни-учасниці вже оголошують своїх представників на міжнародний конкурс. Хто представлятиме Францію на Євробаченні 2020 – дізнаємося вже зараз!

Днями стало відомо, що Францію на Євробаченні-2020 представить Том Ліб. 30-річний співак, актор і комік був обраний суспільним мовником Франції. Поки не повідомляється, з якою композицією артист виступить на сцені Євробачення-2020.

«Євробачення – це знакова подія, яка об’єднує. Я так пишаюся тим, що представляю Францію, і не можу дочекатися, коли це трапиться з усіма нами», – прокоментував майбутню участь в конкурсі Том Ліб.

Нагадаємо, що представника України на Євробаченні-2020 буде визначено 22 лютого – у фіналі Нацвідбору.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

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