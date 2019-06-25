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«Х-фактор»-10: хто стане новим ведучим

25.06.2019

Вже оголошено дату старту грандіозного вокального шоу країни «Х-фактор». Також відомо, хто стане ведучим проекту в 10 сезоні. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі.

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Ведучою 10 сезону найкращого вокального шоу країни «Х-фактор» стане талановита актриса, телеведуча і сценарист Даша Трегубова.

Даша Трегубова ведущая

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Даша Трегубова вже підкорила глядачів у якості ведучої емоційного шоу «Цієї миті рік тому». Без сумніву, актриса додасть нові фарби в палітру десятого сезону.

У структурі шоу будуть зміни: замість 10 епізодів кастингу буде 8, а також 3 епізоди з тренувального табору. Прямих ефірів буде 5, а не звичних 6.

Також оголошена дата старту «Х-фактор»-10. Уже 14 вересня ви зможете насолодитися улюбленим талант-шоу на телеканалі СТБ.

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